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Генсек НАТО призвал подумать об экономическом давлении на КНР из-за поддержки РФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что необходимо рассмотреть возможность экономического давления на Китай, если он продолжит оказывать поддержку России.

"На каком-то этапе мы должны будем рассмотреть некие экономические последствия, если Китай не изменит свое поведение", - сказал Столтенберг в интервью ВВС в ходе визита в Вашингтон.

Он отметил, что "ведутся разговоры" о возможных санкциях со стороны стран-членов НАТО. По мнению Столтенберга, Пекин пытается "усидеть на двух стульях", поддерживая Москву и пытаясь сохранять отношения с европейскими странами.

Ранее в МИД КНР неоднократно указывали, что заявление Столтенберга о передаче Китаем России технологий и оборудования, применимых в военной области, не соответствует действительности.

Йенс Столтенберг НАТО КНР Китай РФ
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