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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

КНР отвергает обвинения НАТО в передаче РФ применимых в военной сфере технологий

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о передаче Китаем России технологий и оборудования, применимых в военной области, не соответствует действительности, заявил в пятницу представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Согласно китайским СМИ, Ван Вэньбинь указал, что такие заявления "безосновательны и нацелены на то, чтобы переложить вину и усилить напряженность".

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"Китай не является стороной, вовлеченной в украинский кризис. Китай остается привержен миру и диалогу", - отметил представитель китайского МИД.

Он добавил, что Пекин "не предоставляет оружие воюющим сторонам и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, в частности, гражданских беспилотников".

Ранее генсек НАТО в ходе визита в Берлин заявил, что Китай помогает России развивать военно-промышленный комплекс, в частности, поставляя продукцию двойного назначения.

Китай НАТО Йенс Столтенберг РФ
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