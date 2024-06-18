Промпроизводство в США в мае подскочило на 0,9%, втрое лучше прогноза

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в США в мае увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с июля прошлого года, сообщила Федеральная резервная система.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 0,3%.

В апреле промпроизводство не изменилось относительно марта.

Производство в перерабатывающей промышленности, на долю которой приходится 78% общего показателя, в прошлом месяце увеличилось на 0,9%. В горнодобывающей промышленности (включая добычу нефти и газа) показатель повысился на 0,3%, в электроэнергетической отрасли - вырос на 1,6%.

Использование производственных мощностей в мае увеличилось до 78,7% по сравнению с пересмотренными 78,2% месяцем ранее. Прежде сообщалось, что в апреле этот показатель составил 78,4%, и эксперты ожидали его роста до 78,6%.

Общий объем промпроизводства в США в прошлом месяце был на 0,4% выше, чем в мае 2023 года. В апреле промпроизводство сократилось на 0,4% в годовом выражении.