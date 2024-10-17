Промпроизводство в США в сентябре сократилось на 0,3%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2024 года объем промышленного производства в США уменьшился на 0,3% к августу, сообщила Федеральная резервная система.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 0,2%.

По пересмотренным данным, в августе промпроизводство в США увеличилось на 0,3%, а не на 0,8%, как сообщалось ранее.

Снижение объема промпроизводства в Штатах в сентябре связано с последствиями забастовки сотрудников Boeing Co., а также с двумя ураганами, обрушившимися на страну.

Производство в перерабатывающей промышленности, на долю которой приходится 78% общего показателя, в прошлом месяце сократилось на 0,4% по сравнению с августом. Консенсус-прогноз рынка предполагал уменьшение на 0,1%. Производство аэрокосмического и другого транспортного оборудования упало на 8,3%.

В добывающей промышленности (включая производство нефти и газа) показатель снизился на 0,6%, в электроэнергетической отрасли - повысился на 0,7%.

Использование производственных мощностей в США в сентябре сократилось до 77,5% по сравнению с пересмотренными 77,8% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 77,8% с изначально объявленного августовского показателя в 78%.

В годовом выражении промпроизводство в США в прошлом месяце снизилось на 0,6%. В августе, согласно пересмотренным данным, показатель уменьшился на 0,2%, тогда как прежде сообщалось, что он не изменился. Производство в перерабатывающей промышленности в сентябре сократилось на 0,5% в годовом выражении.

В третьем квартале общий объем промпроизводства в Штатах упал на 0,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.