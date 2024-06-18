Венгрия согласилась поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Венгрия готова согласиться на назначение премьера Нидерландов Марка Рютте генсеком Североатлантического альянса, сообщил во вторник глава венгерского правительства Виктор Орбан.

"Венгрия готова поддерживать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО", - написал Орбан в соцсети X.

По его словам, ранее Будапешт и нынешний генсек организации Йенс Столтенберг договорились, что венгры не будут принимать участие в действиях НАТО на Украине, а также что для этого не будут использовать венгерские средства. Орбан подчеркнул, что Рютте заявил о намерении следовать этим договоренностям, если он станет генсеком организации.

"После вчерашней встречи в Брюсселе премьер-министр Рютте подтвердил, что полностью поддерживает эту сделку и будет продолжать поддерживать ее, если станет следующим генеральным секретарем НАТО", - отметил премьер Венгрии.

"Рютте также заверил меня в том, что его целью как генсека НАТО будет обеспечить равнозначное понимающее и уважительное отношение ко всем союзникам", - добавил он.

Против кандидатуры Рютте выступали три страны - Венгрия, Румыния и Словакия. Ранее во вторник власти Словакии согласились поддержать его кандидатуру на пост генсека НАТО. Таким образом, на данный момент против назначения премьера Нидерландов генсеком альянса выступает только Румыния, чей президент Клаус Йоханнис в середине марта заявил о намерении побороться за пост генсека.

Для избрания нового генсека НАТО требуется консенсус между лидерами всех стран-членов альянса.