Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню военных беспилотников и ракет

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу Тайваню беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V стоимостью $300 млн, противопехотной, бронебойной ракетной системы Switchblade 300 стоимостью $60,2 млн и сопутствующего оборудования к этим системам, сообщил Пентагон.

В сообщении агентства оборонного сотрудничества Минобороны США отмечается, что продажа "поможет повысить безопасность получателя и будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе".

Кроме того, предлагаемая продажа "соответствует законодательству и политике США", она послужит "национальным интересам, экономике и безопасности Соединенных Штатов", отметило агентство.

Китай последовательно выступает против поставок американского оружия Тайваню, расценивая их как нарушение суверенитета КНР, существования одного Китая и поддержку тех тайваньских политических кругов, которые выступают за "независимость Тайваня".