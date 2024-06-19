Поиск

Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню военных беспилотников и ракет

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу Тайваню беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V стоимостью $300 млн, противопехотной, бронебойной ракетной системы Switchblade 300 стоимостью $60,2 млн и сопутствующего оборудования к этим системам, сообщил Пентагон.

В сообщении агентства оборонного сотрудничества Минобороны США отмечается, что продажа "поможет повысить безопасность получателя и будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе".

Кроме того, предлагаемая продажа "соответствует законодательству и политике США", она послужит "национальным интересам, экономике и безопасности Соединенных Штатов", отметило агентство.

Китай последовательно выступает против поставок американского оружия Тайваню, расценивая их как нарушение суверенитета КНР, существования одного Китая и поддержку тех тайваньских политических кругов, которые выступают за "независимость Тайваня".

Госдепартамент США Китай Тайвань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Переговоры Путина и Ким Чен Ына в составе делегаций завершились

Лидер КНДР отметил роль РФ в поддержании стратегического баланса в мире

Что случилось этой ночью: среда, 19 июня

Путин и Ким Чен Ын начали переговоры в составе делегаций в резиденции "Кымсусан"

Путин и Ким Чен Ын начали переговоры в составе делегаций в резиденции "Кымсусан"

Официальная церемония встречи Путина с Ким Чен Ыном началась в Пхеньяне

Плавучий пирс США у берега Газы может быть демонтирован уже в июле

Плавучий пирс США у берега Газы может быть демонтирован уже в июле

Визит президента РФ в КНДР: от расширенных переговоров до тет-а-тет Путина с Ким Чен Ыном

Визит президента РФ в КНДР: от расширенных переговоров до тет-а-тет Путина с Ким Чен Ыном

Путин прибыл в КНДР с государственным визитом

Путин прибыл в КНДР с государственным визитом

Венгрия согласилась поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

ЕС хочет согласовать новые санкции против РФ до начала председательства Венгрии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });