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Китай ввел санкции против нескольких военных компаний США и их руководителей

Китай ввел санкции против нескольких военных компаний США и их руководителей
Фото: Emmanuele Contini/NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Китай ввел санкции против 11 физических лиц и компаний из США в ответ на продажу Вашингтоном вооружений властям Тайваня, сообщает МИД КНР.

"Недавно США объявили об очередной продаже вооружений китайскому региону Тайвань. (...) Китай решил принять ответные меры против военных компаний США и членов их руководства", - говорится в пресс-релизе.

Под санкции, в частности, попали компании Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc. Санкции ввели также против главы и исполнительного директора американского оборонного подрядчика AeroVironment Вахида Наваби, генерального директора Anduril Брайана Шимпфа и еще трех высокопоставленных сотрудников этих компаний.

Ограничительные меры предусматривают замораживание активов, запрет на поездки в Китай, в том числе в Гонконг и Макао.

Китай последовательно выступает против поставок американского оружия Тайваню, расценивая их как нарушение суверенитета КНР, существования одного Китая и поддержку тех тайваньских политических кругов, которые выступают за "независимость Тайваня".

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