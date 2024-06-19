Путин заявил о необходимости пересмотра режима санкций СБ ООН в отношении КНДР

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что режим санкций Совбеза ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен.

"Отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен", - сказал президент РФ по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

Путин отметил, что раз за разом воспроизводимые западниками пропагандистские штампы уже не в состоянии замаскировать их агрессивные геополитические замыслы, в том числе и в регионе Северо-Восточной Азии.

Российский президент обратил внимание, что оценки Москвы и Пхеньяна относительно коренных причин эскалации военно-политической напряженности совпадают.

"Это конфронтационная политика США по расширению в субрегионе своей военной инфраструктуры, которая сопровождается существенным увеличением масштабов и интенсивности различных военных учений с участием республики Корея, Японии и имеющих враждебные по отношению к КНДР армии", - сказал президент. По его словам, такие шаги подрывают мир и стабильность, несут угрозу безопасности всем странам Северо-Восточной Азии.