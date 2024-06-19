Путин отметил хорошую динамику товарооборота между РФ и КНДР

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин считает, что у торгово-экономического взаимодействия РФ и КНДР есть хорошие перспективы, хотя пока товарооборот скромный.

"Что касается товарооборота, то абсолютные цифры являются пока скромными, но наблюдается очень хорошая динамика", - констатировал глава российского государства по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

"В 2023 году товарооборот увеличился в девять раз, за первые пять месяцев текущего года рост составил еще 54%", - сообщил Путин. Он уточнил, что речь идет о "самых разных направлениях взаимодействия".