Оставшийся на второй срок президент ЮАР Сирил Рамафоса принес присягу

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сирил Рамафоса, добившийся переизбрания на пост президента ЮАР, в среду принес присягу, сообщают южноафриканские СМИ, ведущие видеотрансляцию этой церемонии.

"Дамы и господа, избранный президент принес присягу", - объявил глава Верховного суда ЮАР Раймонд Зондо, который руководил церемонией.

Президент зачитал присягу вслух, пообещал быть гарантом Конституции и всегда продвигать то, что может пойти на пользу ЮАР, и противоборствовать тому, что может нанести вред республике.

На церемонии присутствовали гости из ЮАР и других стран, члены парламента, представители политических партий, лидеры профсоюзов, бизнеса и гражданских организаций, а также многие другие.

Инаугурацию Рамафосы посетили не менее 18 глав государств и правительств, три бывших главы государств и правительств и девять глав делегаций.

Церемония сопровождалась представлениями, салютом из 21 орудия и пролетом авиации.

Ранее в июне депутаты нижней палаты парламента ЮАР (Национальная ассамблея Южно-Африканской Республики) переизбрали президентом страны Рамафосу. За него проголосовали 283 депутата из 339 участвовавших в голосовании.

29 мая в стране состоялись парламентские выборы. Конституция ЮАР предписывает, чтобы в течение двух недель после них Национальная ассамблея собралась для выбора президента, спикера и вице-спикера.

Правящий с 1994 года Африканский национальный конгресс (АНК) впервые потерял свое большинство, но смог сформировать коалицию для создания правительства национального единства. Наблюдатели полагали, что занимающий пост президента ЮАР с 2018 года Рамафоса добьется переизбрания, но при этому ему придется пойти на уступки другим партиям.