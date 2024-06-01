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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

АНК впервые не смог завоевать большинство на парламентских выборах в ЮАР

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Правящая в ЮАР партия Африканский национальный конгресс (АНК) впервые с момента прихода к власти 30 лет назад не смогла завоевать большинство на парламентских выборах сообщает в субботу Associated Press со ссылкой на итоги подсчета более 99% голосов.

Согласно этим данным, партия президента страны Сирила Рамафосы получает чуть более 40% голосов. Это больше, чем у остальных партий, однако для дальнейшего пребывания у власти АНК впервые в своей истории должна будет искать партнеров по коалиции.

Агентство отмечает, что позже на выходных в ЮАР огласят окончательные официальные результаты, однако при этом математически АНК уже никак не сможет получить большинство мест в парламенте.

Парламенту нового созыва предстоит избрать президента страны. Если АНК сумеет сформировать коалицию, то сможет добиться переизбрания на этот пост Рамафосы.

ЮАР АНК Африканский национальный конгресс
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