Банк Англии ожидаемо оставил ставку на уровне 5,25% годовых

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых по итогам июньского заседания, говорится в сообщении британского ЦБ.

Решение совпало с прогнозами участников рынка и аналитиков.

За сохранение ставки проголосовали семь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC). Свати Дингра и Дейв Рамсден выступили за снижение ставки на 25 базисных пунктов.

В данный момент ставка находится на максимальной отметке с 2008 года. Ставка держится на этом уровне с сентября, до этого она повышалась по итогам 14 заседаний подряд.

Руководство британского ЦБ отметило продолжающееся ослабление инфляционного давления и снижение инфляционных ожиданий, в особенности среди домохозяйств.

Как сообщалось, потребительские цены в Великобритании в мае выросли на 2% в годовом выражении, впервые с лета 2021 года достигнув целевого значения. Между тем базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей) составляет 3,5%, то есть серьезно превышает таргетируемый уровень.

Банк Англии прогнозирует, что инфляция умеренно вырастет во втором полугодии по мере ослабевания эффекта от падения цен на энергоносители в годовом выражении.

Также регулятор указал на улучшение темпов роста британской экономики в первом полугодии, но добавил, что опросы бизнеса говорят о слабом базовом росте ВВП, примерно на 0,25% в квартал. Сигналы, поступающие с рынка труда, ЦБ оценил как смешанные.

Ограничительный курс денежно-кредитной политики оказывает давление на активность в реальном секторе экономики и сокращает инфляционное давление, отмечается в пресс-релизе.

"Денежно-кредитная политика должна оставаться достаточно ограничительной в течение достаточного времени для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе", - говорится в документе.

MPC готов скорректировать курс ДКП в случае необходимости для достижения этой цели. Для этого комитет "продолжит внимательно отслеживать индикаторы инфляционного давления и устойчивости экономики в целом", говорится в сообщении. В частности, ЦБ будет оценивать показатели рынка труда, роста зарплат и цен в секторе услуг.

Следующее заседание Банка Англии состоится 1 августа и будет сопровождаться публикацией обновленных макроэкономических прогнозов. Участники рынка в целом ожидают, что регулятор начнет снижать ставку в сентябре.

Курс фунта стерлингов к доллару к 14:19 по Москве понизился на 0,2% и составил $1,2693 по сравнению с $1,2719 на закрытие предыдущей сессии. Британский фондовый индекс FTSE 100 растет на 0,33%.