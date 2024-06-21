В Японии заявили о беспокойстве из-за договора о партнерстве между РФ и КНДР

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР вызывает беспокойство в Японии.

Тот факт, что "Северная Корея, характеризуя отношения с Россий, использовала термин "союз", свидетельствует о ее тесном сотрудничестве с Россией, особенно в военной сфере", сказала она на пресс-конференции в пятницу.

Министр обратила внимание, что российская сторона "не исключила возможностей военно-технического сотрудничества с Северной Кореей, что потенциально может стать прямым нарушением резолюций СБ ООН".

По ее словам, это наносит вред обстановке в области безопасности в регионе, "что вызывает серьезное беспокойство".

Токио будет следить за развитием отношений между Россией и КНДР, которое "может оказать влияние на дипломатические отношения между Японией и Россией", сказала глава МИД.

Ёко Камикава подчеркнула, что в связи с "ухудшающейся обстановкой в области безопасности" Япония намерена укреплять возможности своей страны в сфере безопасности, а также "укреплять силы сдерживания в рамках союза Японии с США, тесно сотрудничать с другими союзническими странами, такими, как Южная Корея".

Россия и КНДР ранее подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.