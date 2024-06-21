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В Энергодаре повреждена еще одна электроподстанция

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Еще одна электроподстанция повреждена в Энергодаре (Запорожская область) после атаки со стороны ВСУ, сообщили в пятницу представители администрации города.

"ВСУ нанесли удар по подстанции "Радуга". Поврежден трансформатор", - говорится в телеграм-канале администрации.

Отмечается, что на месте работают специалисты. О пострадавших не сообщается.

19 июня ВСУ нанесли удар по другой подстанции в Энергодаре – "Луч".

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по ее территории были зафиксированы 22 мая. ЗАЭС получает электроэнергию с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной – 330 кВ "Феросплавная -1". Об их отключении не сообщалось.

Энергодар ЗАЭС Запорожская АЭС Запорожская область
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