Работа объектов ЗАЭС нарушена после повреждения подстанции "Радуга" при атаке

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Функционирование объектов Запорожской АЭС (ЗАЭС) нарушено в результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" в Энергодаре, сообщили в субботу представители станции.

"Повреждение подстанции "Радуга" в результате атаки ВСУ нарушило штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ЗАЭС.

Представители станции подчеркнули, что меры по обеспечению ядерной безопасности "осуществляются в полном объеме".

Всего в Энергодаре две подстанции. Об атаке на подстанцию "Радуга" стало известно в пятницу. Это вторая атака на подстанции в Энергодаре за несколько дней - 19 июня удар был нанесен по подстанции "Луч".

"Повторная атака на ключевые объекты инфраструктуры Энергодара создает угрозу жизнеобеспечения города. В городе живут сотрудники ЗАЭС, обеспечивающие безопасную эксплуатацию станции. И такие террористические акты со стороны ВСУ могут сказаться на обеспечении ядерной безопасности Запорожской АЭС", - отметили представители ЗАЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").