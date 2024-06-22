Поиск

CNN сообщил о заверениях США в поддержке Израиля при конфликте с "Хезболлой"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Израильские высокопоставленные официальные лица получили на переговорах в Вашингтоне заверения о поддержке в случае полномасштабного конфликта с ливанской группировкой "Хезболла", сообщает CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

В миреГлава МИД Израиля предупредил "Хезболлу", что атаки на территорию страны будут пресеченыГлава МИД Израиля предупредил "Хезболлу", что атаки на территорию страны будут пресеченыЧитать подробнее

В переговорах на этой неделе участвовали с израильской стороны министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и глава совета по нацбезопасности Цахи Ханегби. Они провели серию встреч с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, главой Госдепартамента Энтони Блинкеном и координатором Белого дома по Ближнему Востоку Бреттом Макгерком.

Переговоры прошли на фоне обострения противостояния израильской армии и "Хезболлы" на границе Израиля с Ливаном.

Бойцы "Хезболлы" в последние недели интенсифицировали обстрелы позиций израильской армии. В свою очередь Армия обороны Израиля стала активнее наносить удары по позициям ливанской группировки.

Израиль США Ливан Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Операция США и союзников против хуситов

Противостоявший атакам хуситов авианосец США "Эйзенхауэр" покинет Красное море

Противостоявший атакам хуситов авианосец США "Эйзенхауэр" покинет Красное море

Что случилось этой ночью: суббота, 22 июня

Американский авианосец зашел в порт Южной Кореи для демонстрации силы

Американский авианосец зашел в порт Южной Кореи для демонстрации силы

Глава МИД Израиля предупредил "Хезболлу", что атаки на территорию страны будут пресечены

Глава МИД Израиля предупредил "Хезболлу", что атаки на территорию страны будут пресечены

В "Лаборатории Касперского" заявили, что санкции США не повлияют на устойчивость компании

В "Лаборатории Касперского" заявили, что санкции США не повлияют на устойчивость компании

В Энергодаре повреждена еще одна электроподстанция

Веерное отключение электроэнергии произошло на Балканах

Веерное отключение электроэнергии произошло на Балканах

В Греции объявили повышенный уровень опасности из-за угрозы лесных пожаров

В Греции объявили повышенный уровень опасности из-за угрозы лесных пожаров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });