CNN сообщил о заверениях США в поддержке Израиля при конфликте с "Хезболлой"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Израильские высокопоставленные официальные лица получили на переговорах в Вашингтоне заверения о поддержке в случае полномасштабного конфликта с ливанской группировкой "Хезболла", сообщает CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

В переговорах на этой неделе участвовали с израильской стороны министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и глава совета по нацбезопасности Цахи Ханегби. Они провели серию встреч с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, главой Госдепартамента Энтони Блинкеном и координатором Белого дома по Ближнему Востоку Бреттом Макгерком.

Переговоры прошли на фоне обострения противостояния израильской армии и "Хезболлы" на границе Израиля с Ливаном.

Бойцы "Хезболлы" в последние недели интенсифицировали обстрелы позиций израильской армии. В свою очередь Армия обороны Израиля стала активнее наносить удары по позициям ливанской группировки.