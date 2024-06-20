США опасаются, что система ПРО Израиля не сможет отразить все удары "Хезболлы"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Администрация США обеспокоена тем, что, если между Израилем и движением "Хезболла" разразится полномасштабный конфликт, то израильских систем ПРО на севере страны не хватит для перехвата всех вражеских ракет и БПЛА, сообщает в четверг CNN со ссылкой на источники.

"Согласно нашим оценкам, по крайней мере часть батарей ПРО "Железный купол" окажется перегруженной, заявил высокопоставленный представитель администрации", - информирует телеканал.

CNN напоминает, что по оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), "Хезболла" располагает 150 тыс. реактивных снарядов и ракет, в том числе тысячами высокоточных.

Ранее "Хезболла" обнародовало видеозапись с кадрами предположительного попадания по батарее ПРО "Железный купол" на базе на севере Израиля, причем речь может идти о первом задокументированном случае поражения элемента ПРО. В ЦАХАЛ заявили, что не знают о каком-либо ущербе от удара. Однако, по словам двух американских официальных лиц для CNN, представители израильских властей в разговорах с американцами выражали опасения по поводу уязвимости ПРО "Железный купол", особенно на севере Израиля, и по поводу точности нынешних ударов "Хезболлы".

Один из собеседников телеканала при этом отметил, что тупик в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС все сильнее увеличивает возможность боевых действий на севере. "Тот факт, что нам так долго удавалось сдерживать ситуацию - это чудо", - заявил высокопоставленный представитель властей США, указав на усилия с целью предотвратить полноценные боевые действия Израиля и "Хезболлы".

"Мы вступаем в очень опасный период. Что-то может начаться почти без предупреждения", - заявил другой источник CNN в американской администрации.

Телеканал также сообщил, что израильские власти довели до сведения США планы перебросить ресурсы с юга сектора Газа на север Израиля в рамках подготовки к возможному наступлению на "Хезболлу". Израильские официальные лица заверили, что смогут провести наступательную операцию против движения, особенно при сворачивании операции в Рафахе, и США с этим согласились. Вместе с тем американская сторона предостерегала, что нельзя гарантировать ограниченный и быстрый характер кампании Израиля против "Хезболлы", который не выльется в масштабный конфликт.

Кроме того, источники CNN заявили о беспокойстве, что такой конфликт вовлек бы в него иные группировки и вновь поставил бы под угрозу размещенных на Ближнем Востоке военных США. Один из американских чиновников добавил, что также неясно, окажет ли другие региональные силы поддержку Израилю, если он вступит в крупный конфликт.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы.