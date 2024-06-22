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Хуситы утверждают, что обстреляли авианосец США и сухогруз

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы запустили несколько ракет в сторону атомного авианосца ВМС США USS Eisenhower в Красном море, а также атаковали судно Transworld Navigator в Аравийском море, заявил в субботу представитель хуситов генерал Яхья Сари.

"Ракетные силы наших ВС провели операцию против авианосца USS Eisenhower на севере Красного моря, которая включала в себя несколько баллистических и крылатых ракет. В ходе операции наши цели были достигнуты", - говорится в заявлении Сари, опубликованном в соцсети X. Он не уточнил, каковы были эти цели. Данных о попаданиях по авианосцу не поступало.

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Также представитель группировки сообщил, что военно-морские силы хуситов провели операцию против сухогруза Transworld Navigator в Аравийском море, в сторону которого было запущено несколько баллистических ракет. По его словам, "операция привела к прямому попаданию по судну". О времени проведения этих атак не сообщается.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на военные источники передавал, что USS Eisenhower, находящийся в Красном море для противодействия атакам йеменских хуситов на торговые суда, вскоре покинет регион. По данным телеканала, на смену ему из Тихого океана должен прийти американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt с корабельной группой сопровождения.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Йемен Красное море США
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