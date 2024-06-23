Беспилотник хуситов нанес повреждения торговому судну в Красном море

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Очередное торговое судно получило повреждения в результате атаки, предположительно, совершенной хуситами, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Капитан судна сообщил об ударе беспилотника и нанесенных вследствие этого повреждениях. Судно движется к ближайшему порту для стоянки", - говорится в сообщении UKMTO.

Никаких деталей о самом судне не приводится. Известно лишь, что инцидент произошел в 65 морских милях от йеменского порта Ходейда.

Представитель хуситов Яхья Сари заявил, что ответственность за атаку лежит на них.