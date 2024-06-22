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Противостоявший атакам хуситов авианосец США "Эйзенхауэр" покинет Красное море

Противостоявший атакам хуситов авианосец США "Эйзенхауэр" покинет Красное море
Авианосцы "Джеральд Р. Форд" и "Дуайт Эйзенхауэр"
Фото: U.S.Navy Janae Chambers/Handout/Anadolu via Getty Images

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Атомный авианосец ВМС США USS Eisenhower, находящийся в Красном море для противодействия атакам йеменских хуситов на торговые суда, вскоре покинет регион, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на военные источники.

В настоящее время авианосец уже находится в северной части Красного моря по пути к Суэцкому каналу.

По данным телеканала, на смену ему из Тихого океана должен прийти американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt с корабельной группой сопровождения.

Хроника 17 декабря 2023 года – 22 июня 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
США Красное море Йемен USS Eisenhower
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