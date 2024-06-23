Макрон критикует оппонентов в преддверии внеочередных парламентских выборов

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в письме, опубликованном за неделю до первого тура объявленных им внеочередных парламентских выборов, раскритиковал действия своих политический противников и заявил, что не собирается уходить в отставку, пишет в воскресенье Le Figaro.

В этом послании Макрон оправдывает роспуск им Национального собрания, который, по его словам, был "единственным возможным решением" по итогу выборов в Европейский парламент, на которых его партия потерпела серьезное поражение.

"Я знаю, что для многих из вас это стало неожиданностью, вызвавшей беспокойство, неприятие, иногда даже гнев, направленный против меня. Я это понимаю и слышу. (...) Это решение - единственное, которое может позволить нашей стране двигаться вперед и сплотиться", - заявил французский президент.

Прежде всего объектом его критики является нанесшее президентской партии поражение и лидирующее в опросах националистическое "Национальное объединение" и его союзники. Они, по словам Макрона, "раскалывают нацию". Правая коалиция, предупреждает он, которая "утверждает, что вернет вам покупательную способность, отменяя пенсионную реформу или обещая (низкие) цены на энергию, повысит ваши налоги".

С другой стороны, президент выдвигает обвинения коалиции левых, в которой собрались "Непокоренная Франция" и ее союзники под знаменем "Нового народного фронта". По утверждению Макрона, они далеко зашли в своей пропалестинской поддержке, нарушая принцип светскости государства и якобы доходя до антисемитизма в своем отказе считать ХАМАС террористической организацией после нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

В противовес этим двум политическим силам Макрон предлагает "третий путь" - блок центристов, который сможет "наверняка поставить преграду как крайне правым, так и крайне левым во втором туре".

В перспективе возможной победы на законодательных выборах "Национального объединения", президент, проигравший европейские выборы, хочет позиционировать себя как "защитника нашей республики в любой момент".

"Вы можете доверять мне как вашему президенту до мая 2027 года", - подчеркнул Макрон, давая окончательно понять, что рассчитывать на его отставку в случае поражения президентского политического лагеря не приходится.

Из-за поражения на выборах в Европейский парламент 9 июня президентской социал-либеральной партии "Возрождение", ощутимо проигравшей "Национальному объединению", Макрон объявил в тот же день о роспуске нижней палаты парламента - Национального собрания и назначил досрочные законодательные выборы, которые пройдут в два тура - 30 июня и 7 июля.