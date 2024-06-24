В Евросоюзе указали на риск срыва доставки гуманитарной помощи в сектор Газа

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и член Еврокомиссии по антикризисному управлению Янез Ленарчич в совместном заявлении выразили обеспокоенность относительно условий для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Если не принять никаких мер, существует риск срыва этой деятельности. Мы еще раз призываем все стороны, участвующие в конфликте, выполнить свои международно-правовые обязательства: защитить гражданское население, предоставить ему доступ к основным услугам, обеспечить безопасную среду для гуманитарных операций и беспрепятственный гуманитарный доступ", - говорится в заявлении, опубликованном в ночь на понедельник.

По словам высокопоставленных европейских чиновников, кризис в секторе Газа достиг очередной опасной точки.

"Доставка какой-либо значимой гуманитарной помощи внутрь Газы стала практически невозможной, а сама структура гражданского общества разваливается. Голодающее гражданское население прибегает к отчаянным мерам, чтобы получить доступ к поступающей ограниченной помощи", - подчеркивается в документе.

Боррель и Ленарчич отметили, что в связи с продолжающимися военными действиями и коллапсом правопорядка в Газе гуманитарные партнеры ЕС "вынуждены действовать в неприемлемо опасной обстановке". Представители Евросоюза указали на то, что объявление о временных "тактических паузах" для доставки гуманитарной помощи не привело к улучшению условий безопасности для гуманитарных организаций на местах.

Глава европейской дипломатии и еврокомиссар подчеркнули, что бесполезно отправлять помощь без доступа в сектор Газа.

"Мы призываем к немедленному прекращению огня, безоговорочному освобождению заложников, защите гражданского населения, включая гуманитарных работников, и согласованным шагам по содействию доставке жизненно важной помощи населению Газы", - подчеркивается в заявлении.

На заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Люксембурге ситуация на Ближнем Востоке будет одним из главных вопросов повестки дня. Ожидается, что главы МИД стран ЕС заявят о поддержке инициативы президента США Джо Байдена о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа, которую ранее поддержал СБ ООН.