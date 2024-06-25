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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 10:43

Власти Египта заявили, что израильтяне срывают доставки гумпомощи в сектор Газа

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Израиль не предпринимает никаких мер по защите конвоев с гуманитарной помощью, поступающей в сектор Газа, заявил во вторник министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

"Происходят нападения на конвои с гуманитарной помощью, но с израильской стороны отсутствует желание защищать ее и обеспечивать эти поставки нуждающимся", - сказал Шукри в телефонной беседе со старшим координатором ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению в секторе Газа Сигрид Кааг.

По словам главы египетского МИД, которые приводит агентство ЭФЭ, на фуры с гуманитарной помощью, проходящие через территории Израиля, нападают израильские радикалы, препятствующие доставке грузов в сектор Газа.

С учетом этих обстоятельств, в частности, после того, как израильтяне нанесли удар по палестинской стороне КПП "Рафах", Шукри обсудил с Кааг возможности доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 25 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа ООН Египет Израиль
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