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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 07:56

Мирзиеев выразил соболезнование Путину в связи с терактами в Дагестане

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину с глубокими соболезнованиями в связи с террористическими актами в городах Дербенте и Махачкале, приведшими к многочисленным жертвам среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, сообщает в понедельник пресс-служба узбекского лидера.

"Лидер Узбекистана решительно осудил теракт в Дагестане и выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами", - говорится в сообщении.

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на православный храм и пост ДПС в Махачкале.

По последним данным в результате нападений погибли более 15 полицейских и несколько мирных жителей погибли, 16 человек получили ранения.

Хроника 23 – 24 июня 2024 годаНападение боевиков в Дагестане
Узбекистан Шавкат Мирзиеев Россия Владимир Путин Дагестан
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