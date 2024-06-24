Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено 23 июня

Число погибших полицейских во время терактов в Дагестане превысило 15 человек

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что 15 полицейских и несколько мирных жителей погибли во время терактов в республике.

"Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта", - сообщил Меликов в своем телеграм-канале по итогам оперштаба, созданного после нападений в Дербенте и Махачкале.

Погибли еще несколько человек из числа гражданских лиц, добавил он

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на православный храм и пост ДПС в Махачкале. В этих городах был введен режим контртеррористической операции

Ранее сообщалось о гибели десяти человек, двое из которых гражданские, восемь - сотрудники правоохранительных органов.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил об уничтожении пяти боевиков в Дагестане. Трое ликвидированных опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики. Чиновник также задержан.

По данным МВД республики, в больницу Махачкалы доставлены 16 человек - 13 раненых полицейских и трое гражданских.

Следственным управлением СК России по республике Дагестан по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Дагестан Сергей Меликов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шесть боевиков ликвидированы в Дагестане

Пять боевиков уничтожены в Дагестане

Пожар в синагоге Дербента полностью потушен

В Махачкале силовики вывели из церкви 18 служителей и прихожан

Трое гражданских и 13 полицейских госпитализированы в Махачкале

Число пострадавших от ракетной атаки по Севастополю увеличилось до 151 человека

МВД Дагестана сообщило о перекрытии выездов из Махачкалы

Нападение боевиков в Дагестане

Тяжелораненый в Дербенте начальник отдела полиции Дагестанских Огней скончался

Нападение боевиков в Дагестане

Двое ликвидированных в Дагестане боевиков опознаны как сыновья главы Сергокалинского района

Нападение боевиков в Дагестане

Полицейские ведут бой с боевиками на улице Магомедтаригова в Махачкале

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });