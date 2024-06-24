Число погибших полицейских во время терактов в Дагестане превысило 15 человек

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что 15 полицейских и несколько мирных жителей погибли во время терактов в республике.

"Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта", - сообщил Меликов в своем телеграм-канале по итогам оперштаба, созданного после нападений в Дербенте и Махачкале.

Погибли еще несколько человек из числа гражданских лиц, добавил он

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на православный храм и пост ДПС в Махачкале. В этих городах был введен режим контртеррористической операции

Ранее сообщалось о гибели десяти человек, двое из которых гражданские, восемь - сотрудники правоохранительных органов.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил об уничтожении пяти боевиков в Дагестане. Трое ликвидированных опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики. Чиновник также задержан.

По данным МВД республики, в больницу Махачкалы доставлены 16 человек - 13 раненых полицейских и трое гражданских.

Следственным управлением СК России по республике Дагестан по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).