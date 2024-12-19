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Президент Узбекистана выразил Путину соболезнования в связи с гибелью Кириллова

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев побеседовали по телефону, разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

"Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования в связи с гибелью начальника Войск химической, радиационной и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Подчеркнуто, что Узбекистан решительно осуждает этот подлый террористический акт", - говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули намерение продолжить тесное сотрудничество спецслужб двух стран в сфере противодействия терроризму.

"Оба лидера подтвердили стремление и далее последовательно развивать взаимовыгодные российско-узбекистанские связи по всем направлениям", - говорится в сообщении.

Басманный суд 19 декабря арестовал обвиняемого в убийстве российских военных гражданина Узбекистана Ахмаджона Алижона угли Курбонова.

Хроника 17 – 19 декабря 2024 годаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова
Владимир Путин Узбекистан Шавкат Мирзиёев Игорь Кириллов РХБЗ
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