Президент Узбекистана выразил Путину соболезнования в связи с гибелью Кириллова

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев побеседовали по телефону, разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

"Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования в связи с гибелью начальника Войск химической, радиационной и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Подчеркнуто, что Узбекистан решительно осуждает этот подлый террористический акт", - говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули намерение продолжить тесное сотрудничество спецслужб двух стран в сфере противодействия терроризму.

"Оба лидера подтвердили стремление и далее последовательно развивать взаимовыгодные российско-узбекистанские связи по всем направлениям", - говорится в сообщении.

Басманный суд 19 декабря арестовал обвиняемого в убийстве российских военных гражданина Узбекистана Ахмаджона Алижона угли Курбонова.