Военные США ищут места в Африке для развертывания сил на замену Нигеру и Чаду

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Военные США после ухода из Чада и начала вывода контингента из Нигера хотят работать с другими странами Африки для усиления своего военного присутствия, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Чарльз Браун.

"Есть и другие страны региона, где у нас уже есть присутствие или с которыми есть отношения. В частности, мы посмотрим, как мы можем развивать эти связи, которые могут позволить нам получить возможности, что были у нас в Нигере и некоторых других местах", - приводит Associated Press (AP) слова военачальника, прибывшего на конференцию в Ботсвану.

Он уточнил, что пока Вашингтон выводит 1 тыс. военных из Нигера, другие страны Западной Африки хотят работать с американцами и могут быть готовы рассмотреть идеи о присутствии их военного контингента. Браун отметил, что нынешняя конференция даст ему возможность поговорить с африканскими коллегами, узнать, какая форма американского военного присутствия их устроила бы, выслушать из возражения и тревоги по поводу такого сценария.

Также председатель ОКНШ упомянул вывод военных из Чада: его ранее покинули 75 американских спецназовцев, остались лишь 20 военных вместе с морпехами для охраны посольства США. При этом ранее власти США выражали надежду на пересмотр этого решения после майских президентских выборов в Чаде, и Браун пообещал работать с Чадом над вопросом возвращения военных США в эту страну.

В свою очередь неназванный представитель Пентагона заявил AP, что США придется приспособиться к позиции африканских стран и не навязывать им "посторонние западные идеалы".

Также он сказал, что США вывели 30% военнослужащих и оборудования из Нигера, процесс завершится к 15 сентября. Сейчас в стране остается примерно 600 солдат.

В середине марта власти Нигера заявили, что Вашингтон навязал Ниамею соглашение от 2012 года о военном сотрудничестве, и объявили его недействительным. Декларированной целью такого военного присутствия была помощь в борьбе против экстремистов.

В первой половине мая западные СМИ сообщили, что Минобороны США распорядилось вывести из Нигера весь свой контингент - примерно 1 тыс. американских военных.