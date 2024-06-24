Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 12:15

Военные США ищут места в Африке для развертывания сил на замену Нигеру и Чаду

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Военные США после ухода из Чада и начала вывода контингента из Нигера хотят работать с другими странами Африки для усиления своего военного присутствия, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Чарльз Браун.

"Есть и другие страны региона, где у нас уже есть присутствие или с которыми есть отношения. В частности, мы посмотрим, как мы можем развивать эти связи, которые могут позволить нам получить возможности, что были у нас в Нигере и некоторых других местах", - приводит Associated Press (AP) слова военачальника, прибывшего на конференцию в Ботсвану.

Он уточнил, что пока Вашингтон выводит 1 тыс. военных из Нигера, другие страны Западной Африки хотят работать с американцами и могут быть готовы рассмотреть идеи о присутствии их военного контингента. Браун отметил, что нынешняя конференция даст ему возможность поговорить с африканскими коллегами, узнать, какая форма американского военного присутствия их устроила бы, выслушать из возражения и тревоги по поводу такого сценария.

В миреСША выведут основную часть войск из Нигера и ЧадаЧитать подробнее

Также председатель ОКНШ упомянул вывод военных из Чада: его ранее покинули 75 американских спецназовцев, остались лишь 20 военных вместе с морпехами для охраны посольства США. При этом ранее власти США выражали надежду на пересмотр этого решения после майских президентских выборов в Чаде, и Браун пообещал работать с Чадом над вопросом возвращения военных США в эту страну.

В свою очередь неназванный представитель Пентагона заявил AP, что США придется приспособиться к позиции африканских стран и не навязывать им "посторонние западные идеалы".

Также он сказал, что США вывели 30% военнослужащих и оборудования из Нигера, процесс завершится к 15 сентября. Сейчас в стране остается примерно 600 солдат.

В середине марта власти Нигера заявили, что Вашингтон навязал Ниамею соглашение от 2012 года о военном сотрудничестве, и объявили его недействительным. Декларированной целью такого военного присутствия была помощь в борьбе против экстремистов.

В первой половине мая западные СМИ сообщили, что Минобороны США распорядилось вывести из Нигера весь свой контингент - примерно 1 тыс. американских военных.

США Африка Чад Нигер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Первый транш помощи от прибыли с активов РФ поступит Украине на следующей неделе

ЕС запретил перегружать в своих портах СПГ из РФ для третьих стран

Под новые санкции ЕС попали 116 физических и юридических лиц

Под новые санкции ЕС попали 116 физических и юридических лиц

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 июня

Греческий сухогруз получил повреждения в результате атаки йеменских хуситов

Греческий сухогруз получил повреждения в результате атаки йеменских хуситов
Обострение палестино-израильского конфликта

США предупреждают Израиль, что вторжение в Ливан может вызвать широкий конфликт в регионе

США предупреждают Израиль, что вторжение в Ливан может вызвать широкий конфликт в регионе

Обязательства по безопасности перед Украиной будут главной темой встречи глав МИД стран ЕС

Макрон критикует оппонентов в преддверии внеочередных парламентских выборов

Макрон критикует оппонентов в преддверии внеочередных парламентских выборов

Беспилотник хуситов нанес повреждения торговому судну в Красном море

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });