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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

США выведут основную часть войск из Нигера и Чада

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Основная часть американских военнослужащих, размещенных в Нигере и Чаде, покинет эти страны, сообщает в четверг Associated Press (AP) со ссылкой на двух неназванных представителей властей США.

"США осуществят вывод большинства войск из Чада и Нигера, в то время как ведут работу над обновлением ключевых соглашений, определяющих, какую роль там можно отвести американским военным и их контртеррористическим операциям, заявили два официальных лица США", - информирует агентство.

По словам одного источника, существенная часть контингента в 1 тыс. военных в Нигере покинет страну. Другой собеседник агентства добавил, что США переместят большинство из 100 своих военных из Чада.

Ранее зампредседателя Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди заявил в интервью AP, что окончательного решения относительно того, покинут ли военнослужащие США Нигер и Чад в полном составе, пока нет.

Адмирал пояснил, что в последние дни правительство соседнего с Нигером Чада также поставило под сомнение двустороннее соглашение в сфере безопасности, которое определяло условия нахождения американских военных на территории Чада. Адмирал уточнил, что чадские власти попросили контингент США покинуть страну, и теперь Пентагон, Африканское командование ВС США и Госдеп работают с правительством Чада, чтобы американцы остались.

AP напоминает, что США располагают крупной военно-воздушной базой в городе Агадес - в 920 км к северо-востоку от столицы Нигера Ниамей. Базу используют для разведывательных полетов БПЛА и пилотируемой авиации и для других целей. США также с 2013 года инвестировали сотни миллионов долларов в обучение нигерских военных.

В середине марта власти Нигера заявили, что соглашение от 2012 года о военном сотрудничестве "было навязано" Вашингтоном, и объявили его недействительным. В среду в Госдепе сообщили, что официальные лица США и Нигера встретятся в четверг, чтобы начать обсуждение условий вывода американских военных из африканской страны.

Ранее Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о заключении военного пакта - Альянса государств Сахеля, договорились сформировать общие силы для борьбы с джихадистами. Власти данных стран разорвали соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве, вынудили ее военные контингенты покинуть их территорию.

США Мали Нигер Чад
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