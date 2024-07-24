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Вывод американского контингента из Нигера завершится к августу

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Вывод американских военнослужащих из Нигера будет завершен к началу августа, сообщил представитель Африканского командования ВС США Кеннет Экман. Об этом сообщают западные СМИ.

"Вывод военных проходит хорошо, мы продвигаемся в этом вопросе благодаря отличной координации с нашими коллегами из Нигера. Я рассчитываю, что процесс будет завершен в начале августа", - сказал Экман.

По его словам, "последствия вывода сил для региональной безопасности вызывают много беспокойства", поскольку угроза со стороны экстремистов в регионе Сахель "растет и создает все больше опасности для соседних стран".

В середине марта власти Нигера заявили, что Вашингтон навязал Ниамею соглашение от 2012 года о военном сотрудничестве, и объявили его недействительным. Декларированной целью такого военного присутствия была помощь в борьбе против экстремистов.

В первой половине мая Минобороны США распорядилось вывести из Нигера весь свой контингент - примерно 1 тыс. американских военных. Канцелярия президента Республики Нигер позднее сообщила, что представители Министерств обороны страны и США договорились о выводе американских сил из страны до 15 сентября 2024 года.

США Сахель Африка Нигер Минобороны Кеннет Экман
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