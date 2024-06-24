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Виктор Орбан уверен, что руководство ЕС необходимо сменить

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава правительства Венгрии Виктор Орбан призвал к смене председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинив ее в неэффективности управления.

"Европе необходимо более эффективное руководство, у нас много талантливых политиков, пригодных для этой работы", - приводит его слова телеканал РТРС.

"Последние пять лет, вероятно, были худшими в истории ЕС. Успехи Европейской комиссии и брюссельской элиты слабели", - сказал Орбан.

Он отметил, что результаты выборов в Европейский парламент указали на то, что люди требуют перемен в Брюсселе.

"Меня не радует, как идут дела. У нас проблема структурного характера", - подчеркнул Орбан.

Виктор Орбан ЕС Брюссель Европейский парламент Урсула фон дер Ляйен
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