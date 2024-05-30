Песков назвал беспрецедентным давление ЕС на Орбана за отстаивание интересов Венгрии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подвергается давлению со стороны руководства Евросоюза за то, что заботится об интересах своей страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал на брифинге сообщения СМИ о планах руководства ЕС наказать Венгрию за сопротивление антироссийским санкциям.

"... Каждый раз, когда принимаются какие-то обязывающие решения в отношении стран-членов ЕС, разумеется, Будапешт, в первую очередь, анализирует эти решения на предмет своих собственных интересов, - объяснил Песков. - Такая самостоятельность не всем нравится в Брюсселе, поэтому и Орбан, и все руководство Венгрии подвергаются ничем не замаскированному давлению, думаю, достаточно беспрецедентному".