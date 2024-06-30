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Орбан намерен сформировать новую фракцию в Европарламенте

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан в воскресенье заявил, что хочет создать новую фракцию в Европарламенте в составе партии "Фидес", Австрийской партии свободы во главе с Гербертом Киклем и чешским политическим движением ANO 2011 во главе с экс-премьером Чехии Андреем Бабишем, сообщают западные СМИ.

"Мы берем на себя ответственность для создания новой политической платформы и фракции. Я хочу прояснить - такова наша цель", - сказал Орбан на совместной с Киклем и Бабишем пресс-конференции.

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В свою очередь Кикль выразил уверенность, что в предстоящие дни к новой парламентской группе присоединится много других европейских партий. Также трое лидеров подписали в воскресенье в Вене "Патриотический манифест" в связи с данным проектом.

Однако, отмечают СМИ, чтобы новый альянс получил официальное признание в Европарламенте, ему нужна поддержка четверти из 27 стран ЕС, то есть еще четырех государств Евросоюза.

Ранее Орбан критиковал руководителей Евросоюза и выражал надежду на их поражение на выборах в Европарламент. Перед этими выборами премьер отмечал, что украинский конфликт можно будет урегулировать, если на них победят настроенные на такую работу правые силы, а на ноябрьских выборах в США победу одержит экс-президент Дональда Трамп.

ЕС Европарламент Венгрия Виктор Орбан
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