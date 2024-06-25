Польша направила военных жандармов на усиление границы с Белоруссией

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Военнослужащие Военной жандармерии Польши направлены на усиление границы с Белоруссией, сообщило ведомство.

"С 24 июня на польско-белорусской границе начали службу военнослужащие Военной жандармерии", - говорится в сообщении в официальном X-аккаунте польской Военной жандармерии.

"Жандармы будут выполнять задачи по патрулированию, сдерживанию толпы и обучению сил WZZ Podlasie (военная оперативная группа Podlasie - ИФ) обеспечению общественной безопасности и порядка.

Ранее сообщалось, что Польша разместила на границе с Белоруссией дополнительные силы полиции и водометы. Главное управление польской полиции сообщало, что увеличение присутствия полиции на польско-белорусской границе "связано с увеличением количества нападений мигрантов на пограничников и солдат, несущих службу в приграничной зоне".

Военная оперативная группа Podlasie была создана в середине августа 2023 года. Она вооружена, в частности, боевыми вертолетами, истребителями F-16 и танками Leopard. В состав группы, помимо военнослужащих 6-й воздушно-десантной бригады, включены солдаты 25-й воздушной кавалерийской бригады, 17-й механизированной Великопольской бригады, 12-й механизированной бригады.