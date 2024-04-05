Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:22

Польша выделит $215 млн на охрану границы с Белоруссией

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Польша в 2024 году направит $215 млн на усиление военного присутствия на границе с Белоруссией, объявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщает агентство PAP.

"Около 850 миллионов злотых (порядка $215 млн в эквиваленте - ИФ), больше чем когда-либо, мы выделим в этом году военной оперативной группе Podlasie по охране границы", - сказал он.

Он подчеркнул, что польско-белорусский участок границы "это не просто периметр, а как мы только что обсуждали с генералами, там необходимо присутствие солдат и пограничников, которые контролируют границу". Косиняк-Камыш отметил недостаточность физического барьера и электронных средств пограничного контроля.

Военная оперативная группу Podlasie, действующая близ границы Польши с Белоруссией, была сформирована в августе 2023 года. В ее оснащение, в частности, включены боевые вертолеты, истребители F-16 и танки Leopard. В состав военной оперативной группы Podlasie вошли солдаты 6-й воздушно-десантной бригады, 25-й воздушной кавалерийской бригады, 17-й механизированной Великопольской бригады, 12-й механизированной бригады.

Польша Белоруссия Владислав Косиняк-Камыш Великопольская бригада Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эрдоган приостанавливает участие Турции в ДОВСЕ

Эрдоган приостанавливает участие Турции в ДОВСЕ

Лукашенко дал согласие на внесение в парламент закона о приостановлении ДОВСЕ

Лукашенко дал согласие на внесение в парламент закона о приостановлении ДОВСЕ
Обострение палестино-израильского конфликта

СПЧ ООН принял резолюцию с призывом привлечь Израиль к ответственности

СПЧ ООН принял резолюцию с призывом привлечь Израиль к ответственности
Нападение на Crocus City Hall

Песков не располагает данными о передаче Францией информации о теракте в Crocus

Япония расширяет санкции против РФ

Япония расширяет санкции против РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 5 апреля

Рынок акций США упал на заявлениях представителей ФРС, снижение Dow Jones стало максимальным за год

Рынок акций США упал на заявлениях представителей ФРС, снижение Dow Jones стало максимальным за год

США надеются на поддержку РФ проекта резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе

США надеются на поддержку РФ проекта резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе

Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост нового главы МВФ

Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост нового главы МВФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });