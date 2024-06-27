МВД Польши создаст специальные подразделения погранслужбы

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек заявил, что в структуре ведомства будут созданы специальные подразделения пограничной охраны, сообщило в среду агентство PAP.

Как отметил замглавы польского МВД, на границе с Белоруссией "два месяца назад мы развернули дополнительные полицейские силы, которые готовы бороться с агрессивными группами", отметив, что "в настоящее время на границе сами служат и обучают других солдаты, пограничники и полицейские со всей страны, имеющие наибольший опыт в подобной деятельности".

"Мы создадим специальные пограничные подразделения, которые будут заниматься охраной границы", - добавил Мрочек.

"Когда мы взяли на себя ответственность за государственную безопасность, мы столкнулись с ситуацией угрозы государственной безопасности, которую представляет нелегальная миграция на белорусско-польской границе", - подчеркнул замминистра.

Как сообщалось, ранее на усиление польско-белорусской границы были направлены военнослужащие Военной жандармерии и дополнительные силы полиции, что польская сторона обосновывает "увеличением количества нападений мигрантов на пограничников и солдат, несущих службу в приграничной зоне". Также Польша с 13 июня ввела буферную зону на границе с Белоруссией, подразумевающую временный запрет на пребывание посторонних лиц на определенном участке приграничной зоны.