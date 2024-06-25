В ЕС выразили уверенность, что Молдавия успешно проведет переговоры о вступлении в союз

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - На межправительственной конференции в Люксембурге, положившей начало переговорам о вступлении Молдавии в ЕС, были представлены рамочные условия предстоящих дискуссий, сообщила глава бельгийского МИД Аджа Лябиб.

"Мы также обсудили то, как Молдавия будет применять и реализовывать правовые достижения Европейского союза. Мы говорили о важных реформах, которые должны быть доведены до результата: правовое государство, судебная реформа, борьба против коррупции", - сказала министр иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Бельгии на пресс-конференции во вторник после первого заседания межправительственной конференции Евросоюз - Молдавия.

"Мы все осознаем тот факт, что переговоры о вступлении представляют собой строгий и требовательный процесс. Но мы полностью верим в то, что Молдавия сможет добиться успеха благодаря решимости и ответственности своего народа", - продолжила Лябиб.

Она пообещала, что ЕС будет "поддерживать Молдавию в этих усилиях". "И мы желаем очень скоро приветствовать ее как полноправного члена Европейского союза", - добавила бельгийский министр.

Участвовавший в пресс-конференции член Еврокомиссии по политике соседства и расширению Евросоюза Оливер Варгейи заявил, что межгосударственная конференция признала "постоянный прогресс Молдавии по части проведения реформ". По его словам, Молдавия "один за другим преодолевала этапы" с целью прийти к началу переговоров, и они теперь были официально запущены.

При этом еврокомиссар призвал власти Молдавии обеспечить инклюзивность процесса дальнейшей работы в перспективе вступления страны в ЕС, вовлекая в него все партии парламента, гражданское общество и местное население.