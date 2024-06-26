Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 16:44

Премьер Молдавии заявил, что его страна до 2030 года станет членом ЕС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Дорин Речан выразил уверенность, что к 2030 году республика будет готова к членству в Европейском союзе, хотя и признал, что объявленная Кишиневом цель "слишком амбициозна".

"До 2030 года мы должны быть готовы, что Молдавия станет европейской страной и чтобы все наши граждане почувствовали себя европейцами. (...). Начатые сегодня переговоры - технический и сложный процесс, основная цель которого - в координации политики республики Молдова и Европейского союза для повышения уровня жизни наших граждан", - сказал он в среду журналистам, комментируя итоги состоявшейся в Люксембурге межправительственной конференции, которая дала старт процессу переговоров о вступлении Молдавии в ЕС.

Премьер отметил, что приоритет Молдавии - "повышение экономической устойчивости и конкурентоспособности". "Мы стремимся как можно быстрее интегрировать нашу экономику в единый европейский рынок, чтобы увеличить экспорт для развития и обеспечения экономического роста. Мы приложим усилия для интеграции в единый рынок, что принесет прямые преимущества гражданам и компаниям нашей страны", - сказал Речан.

По его словам, "межправительственные конференции, переговоры по главам, обсуждения между нашими и европейскими институтами - это норма, к которой мы давно стремимся".

"Президент Майя Санду поставила перед собой, на первый взгляд, слишком амбициозную цель - быть готовыми к вступлению в ЕС до 2030 года. (...) Мы знаем, что этот путь долог, но он единственный для Республики Молдова", - заявил премьер, добавив, что граждане республики "всегда выбирали мир, демократию и свободу".

В миреВ ЕС выразили уверенность, что Молдавия успешно проведет переговоры о вступлении в союзЧитать подробнее

По его словам, вступление Молдавии в ЕС означает появление нового члена, который "будет способствовать миру, безопасности и процветанию всего региона Юго-Восточной Европы".

Премьер особо отметил необходимость продолжения реформы правосудия, подчеркнув, что от этого "зависит не только вступление в Евросоюз, но и основное условие создания справедливого общества в Молдавии, где все равны перед законом".

Как сообщалось, в декабре 2023 года Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Молдавии в ЕС, а 13 марта Европейская комиссия направила проект рамок переговоров с республикой в Европейский совет на рассмотрение.

В миреЕС открыл переговоры с Украиной о вступлении в союзЧитать подробнее

Ранее Венгрия неоднократно высказывалась против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. В связи с этим, Бельгия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, настояла на том, чтобы до конца июня провести межправительственную конференцию для того, чтобы дать старт переговорам о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Межправительственные конференции с Украиной и Молдавией состоялись накануне в Люксембурге.

С 1 июля председательство в Совете ЕС переходит к Венгрии, которая не возражает против начала переговоров с Молдавией, но категорически против начала переговоры о вступлении и Украины в ЕС.

Молдавия ЕС Дорин Речан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Марк Рютте утвержден на пост генсека НАТО

Марк Рютте утвержден на пост генсека НАТО

Что случилось этой ночью: среда, 26 июня

Дело Ассанжа официально прекращено, его освободили в зале суда

Дело Ассанжа официально прекращено, его освободили в зале суда

Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения информации о нацобороне США

Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения информации о нацобороне США

Ассанж предстанет перед судом на острове Сайпан

Ассанж предстанет перед судом на острове Сайпан

Глава Пентагона Остин поговорил по телефону с Белоусовым

Глава Пентагона Остин поговорил по телефону с Белоусовым
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 90 на 90

Задержаны все участники перестрелки на абхазо-российской границе

Что произошло за день: вторник, 25 июня

ЕС открыл переговоры с Украиной о вступлении в союз

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });