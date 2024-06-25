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Переговоры о вступлении Молдавии в ЕС начались в Люксембурге

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Межправительственная конференция министерского уровня, посвященная началу переговоров о вступлении Молдавии в Европейский союз, проходит во вторник в Люксембурге.

"Мы ожидаем от Молдавии, как будущего государства-члена ЕС, что вы присоединитесь к нашим ценностям (...): уважению человеческого достоинства, свободе, демократии, равенству, правовому государству, уважению прав человека, в частности, прав людей, принадлежащих к меньшинствам", - сказала министр иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб, открывая конференцию.

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Глава МИД добавила, что присоединение к ЕС подразумевает "своевременное и эффективное применение всего законодательного комплекса Европейского союза или правовых достижений, в том состоянии, в котором они были на момент вступления в союз".

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен распространила во вторник заявление, в котором предупредила, что для присоединения к ЕС не существует короткого пути, потому что "переговоры о вступлении призваны подготовить кандидатов к обязанностям членства" в Евросоюзе.

"Предстоящий путь будет трудным. Но он также полон огромных возможностей", - заявила глава ЕК.

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Как сообщало бельгийское председательство Совета ЕС в своей программе, европейская сторона должна представить на этой встрече "общую структуру, которая устанавливает основные направления и принципы переговоров о вступлении".

Совет ЕС утвердил общую позицию Евросоюза по переговорам 21 июня.

Еврокомиссия объявила 7 июня, что Молдавия выполнила все предварительные условия для открытия официальных переговоров.

Европейский совет 14 декабря 2023 года принял решение начать переговоры о вступлении Молдавии в ЕС.

В июне 2022 года Молдавия получила статус государства-кандидата на вступление в ЕС.

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