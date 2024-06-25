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В Вене вызовут дипломата из РФ из-за ограничений на вещание 81 европейского СМИ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В МИД Австрии во вторник раскритиковали введенные Москвой ограничения на вещание и доступ на территории РФ в отношении десятков европейских СМИ, а также сообщили, что вызовут поверенного в делах РФ.

"Чтобы прояснить ситуацию, мы вызовем поверенного в делах РФ", - говорится в сообщении МИД Австрии в соцсети Х.

"Мы решительно осуждаем заявление России об ограничениях доступа 81 европейского СМИ, в том числе телерадиокорпорации ORF и OE24", - указано в нем.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в качестве ответной меры вводит ограничения на вещание и доступ на территории РФ в отношении более чем 80 европейских СМИ. В заявлении российского ведомства отмечается, что в" случае, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение применительно к упомянутым медиаоператорам".

В перечень внесено 81 СМИ из 25 стран-членов Евросоюза, а также общеевропейские медиаоператоры, сообщили на Смоленской площади. В частности, под ответные ограничительные меры подпали немецкий Spiegel, Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские Mundo, Pais и EFE, итальянские Stampa, Repubblica и телекомпания RAI, французские Le Monde, Liberation и France-Presse, а также общеевропейские Politico и Euobserver.

Австрия РФ
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