Россия вводит ограничения на вещание для 81 европейского СМИ

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры вводит ограничения на вещание и доступ на территории РФ в отношении более чем 80 европейских СМИ, заявили во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В качестве ответной меры на принятое Советом ЕС 17 мая решение о запрете "любой вещательной активности" трем российским СМИ (РИА "Новости", МИЦ "Известия" и "Российская газета"), которое вступает в силу сегодня, 25 июня, вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств-членов Евросоюза и общеесовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В заявлении отмечается, что "в случае, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение применительно к упомянутым медиаоператорам".

В перечень внесено 81 СМИ из 25 стран-членов Евросоюза, а также общеевропейские медиаоператоры, сообщили на Смоленской площади. В частности, под ответные ограничительные меры подпали немецкий Spiegel, Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские Mundo, Pais и EFE, итальянские Stampa, Repubblica и телекомпания RAI, французские Monde, Liberation и France-Presse, а также общеевропейские Politico и Euobserver.