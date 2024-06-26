В ЕС осудили ограничения на деятельность европейских СМИ в России

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель опубликовал в среду заявление с осуждением принятых в России ограничений в отношении европейских СМИ.

"ЕС осуждает совершенно необоснованное решение российских властей заблокировать доступ к более чем восьмидесяти европейским СМИ в России", - говорится в документе.

По словам Борреля, "европейские СМИ, в отношении которых были введены ограничения, работают по журналистским принципам и стандартам".

При этом он заявил, что деятельность в ЕС ряда российских СМИ, против которых Евросоюз ввел ограничительные меры, "приостановлена, поскольку эти медиа находятся под контролем российских властей", они "не являются свободными и независимыми".

Комментируя по просьбе журналистов на брифинге в Брюсселе решение российских властей, Петер Стано, официальный представитель Борреля, сообщил, что данное заявление планировалось выпустить от имени 27 стран Евросоюза, но этого не удалось сделать.

"Мы попытались опубликовать заявление от имени 27 государств-членов, но оно не было согласовано одним государством, однако заявление высокого представителя Борреля поддержали 26 государств-членов", - сказал пресс-секретарь.

По сообщению телеканала Euronews, заявление отказалась согласовать Венгрия.

По решению Совета ЕС с 25 июня в Евросоюзе был заблокирован доступ к публикациям ряда российских СМИ и зарегистрированному в ЕС порталу Voice of Europe.

Накануне в российском МИД заявили, что Россия в качестве ответной меры вводит ограничения на вещание и доступ на территории РФ в отношении более чем 80 европейских СМИ.