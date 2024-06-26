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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 16:44

Израиль и США проведут встречу по Ирану в июле

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Израиль и США решили провести встречу по Ирану, отмененную ранее Белым домом, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"Израиль и США договорились о возобновлении совместной встречи по Ирану в июле, которая была отменена Белым домом на прошлой неделе", - сообщает портал со ссылкой на осведомленных израильских и американских чиновников.

По их данным, точная дата встречи еще не назначена. Ожидается, что она состоится в середине июля перед выступлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США, запланированным на 24 июля.

Для участия в переговорах в США прибудет высокопоставленная израильская делегация во главе с советником по национальной безопасности Цахи Ханегби и министром по стратегическим вопросам Роном Дермером.

Портал напоминает, что встречи по Ирану не проводились с марта 2023 года.

По словам официальных лиц США и Израиля, с тех пор проблемы, связанные с иранской ядерной программой, значительно обострились.

Встреча Израиля и США по Ирану должна была состояться в прошлый четверг, но была отменена Белым домом после того, как Нетаньяху опубликовал видео, в котором обвинил администрацию американского президента Джо Байдена в прекращении поставок оружия Израилю.

Израиль США Иран
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