США опровергли сообщения об отмене встречи на высоком уровне с властями Израиля

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В администрации США считают неверными сообщения, будто Белый дом решил отменить встречу на высоком уровне с израильской делегацией из-за заявлений премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о задержках с поставками американских вооружений, сообщает в среду The Times of Israel со ссылкой на источник.

"Как мы говорили вчера на брифинге, мы понятия не имеем, о чем говорит премьер-министр. Но это не причина, чтобы переносить встречу", - заявил изданию неназванный представитель Белого дома.

Он разъяснил, что точное время встречи еще не определили, но "ничего не отменяли". Источник добавил, что на этой неделе пройдут переговоры властей США и Израиля на уровне экспертов и высокопоставленных представителей.

Ранее портал Axios сообщал со ссылкой на источники в США и Израиле, что Белый дом отменил запланированную на четверг встречу на высоком уровне, посвященную Ирану, после появления накануне видеозаписи, на которой Нетаньяху заявляет о намеренном промедлении США с поставками оружия Израилю. По данным Axios, советники американского президента Джо Байдена были крайне раздражены этой видеозаписью, а прибывший из Ливана в Израиль советник президента США Амос Хохштейн лично довел до сведения Нетаньяху это недовольство.

Некоторые из израильских официальных лиц уже были в пути, когда в Вашингтоне решили отказаться от встречи, отмечал портал. На переговорах по проблеме Ирана должны были присутствовать сотрудники Госдепа, Пентагона, американских разведслужб и их израильские коллеги.

Неназванный представитель израильских властей сказал Axios, что тем не менее, советник президента США Джейк Салливан примет главу Совета по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, который направился в США. Также по-прежнему на начало следующей недели запланирован визит израильского министра обороны Йоава Галанта.

В мае в Пентагоне подтверждали, что приостановили поставки Израилю авиационных бомб двух типов из-за ситуации в Рафахе на юге сектора Газа. Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции, что власти США по-прежнему не утвердили поставки Израилю одной партии оружия - мощных бомб; США опасаются, что эти боеприпасы могут применить в густонаселенных районах. Госсекретарь уточнил, что отгрузка другого оружия продолжается.