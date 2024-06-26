Что случилось этой ночью: среда, 26 июня

Ассанжа освободили в зале суда, РФ вернула из плена 90 военнослужащих, Северная Корея запустила баллистическую ракету

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дело в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа официально прекращено, он может быть свободен, заявила судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан Рамона Манглона. Она приговорила Ассанжа к уже отбытому сроку в тюрьме в Великобритании и не назначила дополнительного надзора после освобождения. Адвокат Ассанжа заявил, что основатель Wikileaks продолжит отстаивать свободу слова, а работа Wikileaks будет продолжена.

- Минобороны РФ заявило, что в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ.

- Силы ПВО уничтожили два украинских дрона, которые пытались атаковать военные объекты в Вяземском районе Смоленской области, сообщил глава региона Василий Анохин.

- Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с российским коллегой Андреем Белоусовым. Во время разговора Остин отметил важность поддержания каналов коммуникации, Белоусов заявил об опасности эскалации обстановки в связи с поставками США вооружений для армии Украины.

- Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. В Южной Корее полагают, что испытание окончилось неудачей, ракета пролетела всего 250 км. США осудили очередной ракетный пуск КНДР и призвали к диалогу.

- Первое отдельное прижизненное издание романа "Бесы" Достоевского, автограф Пастернака и записки Лимонова выставит на торги "Литфонд". Аукцион пройдет 27 июня.