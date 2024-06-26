Из-за воздушных шаров с мусором из КНДР временно не работал аэропорт близ Сеула

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Инчхон" в Южной Корее в среду приостанавливал работу на три часа из-за обнаружения на его территории воздушных шаров с мусором, прилетевших из КНДР, пишет The Guardian.

Издание со ссылкой на представителя аэропорта сообщило, что один шар обнаружили на стоянке самолетов у одного из терминалов, еще несколько шаров заметили в границах аэропорта. Руководство аэропорта приняло решение временно закрыть три взлетно-посадочные полосы. К настоящему моменту работу аэропорта восстановили в нормальном режиме.

The Guardian отмечает, что подобные инциденты происходят в аэропорту "Инчхон" не впервые. Он расположен всего в 40 км от границы с КНДР.

За последние дни с территории Северной Кореи в сторону Юга выпустили примерно 350 воздушных шаров с мусором, около сотни из них приземлились в Сеуле и северной части провинции Кёнгидо - самой густонаселенной в Южной Корее.