Польша вводит буферную зону на границе с Белоруссией с 13 июня

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Буферная зона будет введена Польшей на границе с Белоруссией с четверга, распоряжение об этом подписал глава МВД страны, сообщила в среду пресс-служба польского министерства.

"Сегодня, 12 июня, министр внутренних дел и администрации подписал распоряжение о введении временного запрета на пребывание на определенном участке в приграничной зоне, прилегающей к государственной границе с Республикой Беларусь... Постановление вступает в силу в четверг, 13 июня", - говорится в сообщении.

Постановлением вводится временный запрет на пребывание посторонних лиц на определенном участке приграничной зоны сроком на 90 дней со дня вступления постановления в силу. В соответствии с положениями постановления, будет охватываться участок польско-белорусской границы длиной 60,67 км, расположенный в пределах зоны ответственности пограничных постов в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемхе.

Сообщается, что на участке протяженностью около 44 км ширина буферной зоны составит 200 м, "однако на участке длиной примерно 16 км, расположенном на заповедной территории, она будет шире и составит примерно 2 км".

"Принятое решение - путем ограничения присутствия посторонних в зоне официальных операций - направлено на обеспечение безопасности как гражданских лиц, так и сотрудников полиции, пограничников и солдат, а также ограничение деятельности групп контрабандистов, которые способствуют нелегальной миграции, - подчеркнули в МВД Польши.

Ранее Пограничная стража и Минобороны Польши сообщили о смерти в Военно-медицинском институте в Варшаве солдата 1-й бронетанковой бригады, получившего 28 мая ножевое ранение от нелегального мигранта на польско-белорусской границе.

5 июня сообщалось, что Польша разместила на границе с Белоруссией дополнительные силы полиции и водометы.

Главное управление польской полиции сообщало, что увеличение присутствия полиции на польско-белорусской границе "связано с увеличением количества нападений мигрантов на пограничников и солдат, несущих службу в приграничной зоне".