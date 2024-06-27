Власти США наказали Boeing за раскрытие деталей расследования ЧП с самолетом

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США наложил санкции на Boeing Co. после раскрытия ею в ходе брифинга во вторник непубличной информации о расследовании январского инцидента с потерей в воздухе двери самолетом ее производства и спекуляций на тему возможных причин, говорится в сообщении NTSB.

Совет назвал действия компании "грубым нарушением" его регламента и соглашения с ним, хотя "мало организаций знает эти правила лучше Boeing".

В связи с санкциями компания лишится доступа к информации о ходе расследования. Кроме того, ее представителей вызвали на слушания NTSB в августе.

В начале января Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал.

Дверь самолета не была закреплена болтами, сообщил NTSB в опубликованном в феврале предварительном отчете.

Вслед за инцидентом власти распорядились временно остановить полеты самолетов этого типа в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями, а также запретили Boeing расширять производство самолетов 737 MAX.

Акции Boeing дорожают на 1,6% на торгах в четверг.