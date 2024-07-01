Минюст США предложит Boeing признать вину в сознательном обмане регуляторов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США потребует от Boeing Co. признать вину в сознательном обмане регуляторов сферы безопасности полетов относительно ключевых аспектов самолетов 737 MAX, ставших причиной двух авиакатастроф, пишет газета The Wall Street Journal.

Это аннулирует более мягкое решение ведомства в отношении компании, принятое более трех лет назад.

У Boeing есть время до конца этой недели, чтобы признать вину, в противном случае ей грозят разбирательства в суде, сообщили источники WSJ. Власти не хотят вести переговоры с Boeing и не допускают соглашения на более мягких условиях, отмечают источники.

Об условиях предлагаемого Минюстом соглашения рассказали родственникам погибших в этих двух катастрофах. Соглашение предусматривает, что Boeing придется нанять стороннего консультанта для отслеживания соблюдения компанией требований авиационных регуляторов. Кроме того, Boeing придется выплатить дополнительный штраф на сумму порядка $243 млн.

Признание компанией вины стало бы завершением правовой эпопеи, которая, казалось бы, разрешилась в январе 2021 года, пишет WSJ. Тогда Boeing признал, что двое ее бывших сотрудников ввели в заблуждение Федеральное управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) относительно ситуации с самолетами 737 MAX, после чего самой компании был назначен испытательный срок.

Эта сделка была отменена в мае 2024 года, когда прокуратура заявила, что Boeing нарушил условия соглашения, открыв, таким образом, возможность для возобновления уголовного преследования. В самой компании утверждают, что соблюдали требования соглашения 2021 года.

Признание вины Boeing повлечет за собой серьезные юридические последствия, в том числе, поставит под угрозу ее статус подрядчика федерального правительства США, отмечает WSJ. Сейчас у компании есть крупные контракты с Пентагоном и NASA.

Полеты самолетов Boeing 737 MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф - в Индонезии и Эфиопии. С конца 2020 года эксплуатация самолетов 737 MAX возобновилась.

Родственники жертв авиакатастроф заявили, что разочарованы предложениями Минюста. Многие хотели бы, чтобы компания понесла ответственность по обвинению в непредумышленном убийстве, заявил адвокат Марк Линдквист, представляющий 47 семей погибших в катастрофе самолета индонезийской Lion Air в октябре 2018 года.

С начала 2024 года капитализация Boeing снизилась на 30%.