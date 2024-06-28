Чехия и Украина намерены 18 июля подписать соглашение о безопасности

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил в пятницу, что он и президент Украины Владимир Зеленский планируют завершить переговоры по договору в области безопасности перед саммитом НАТО в Вашингтоне и подписать документ 18 июля.

"Мы с Владимиром Зеленским договорились, что завершим обсуждение текста чешско-украинского соглашения о безопасности до саммита НАТО в Вашингтоне", - написал Фиала в соцсети X.

"Мы подпишем соглашение на саммите Европейского политического сообщества 18 июля в Лондоне", - добавил он.

Саммит НАТО пройдет 9-11 июля.

Накануне Евросоюз заключил с Украиной соглашение о совместных обязательствах в области безопасности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что документ предусматривает возможность использования доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву.

Ранее в июне на "полях" саммита G7 в Италии США подписали с Украиной соглашение в области безопасности. По данным американских СМИ, оно рассчитано на 10 лет.

Похожие соглашения с Киевом заключили, в частности, Германия, Франция, Исландия, Швеция, Португалия, Бельгия, Нидерланды и Дания.