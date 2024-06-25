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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 10:43

Украина получила первые боеприпасы в рамках чешской инициативы

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Чехия поставила на Украину первую партию артиллерийских снарядов в соответствии с чешской программой помощи Киеву, сообщил во вторник премьер-министр Петр Фиала.

"Первая партия боеприпасов в рамках нашей инициативы некоторое время назад прибыла на Украину", - написал Фиала в соцсети X.

При этом он не уточнил, сколько именно боеприпасов поставили на Украину.

В конце мая Фиала сообщил, что в рамках чешской инициативы по помощи Киеву десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм планируют доставить в эту страну в июне. Об этом премьер заявлял на неформальной встрече в Праге лидеров пяти стран Евросоюза.

Ранее он анонсировал, что Чехия уже заключила контракты на поставку 180 тыс. артиллерийских боеприпасов для Украины.

Петр Фиала Украина Чехия
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